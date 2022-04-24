Токио, , 22:31 — REGNUM Джон Таунер Уильямс, работавший над саундтреками фильмов таких известных кинофраншиз, как «Звёздные войны», «Индиана Джонс» и «Парк Юрского периода», напишет музыку к аниме-сериалу. Об этом 25 апреля сообщил портал Comicbook.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Японская медиакорпорация Shogakukan предложила Уильямсу поучаствовать в реализации проекта аниме-сериала на основе популярной манги «Синий оркестр» (Ao no Orchestra). Шо Кобаяши, выступающий в качестве редактора манги, сообщил, что композитор принял предложение. Он рассказал, что ещё в школьном оркестре играл композиции Уильямса и не мог даже представить, что когда-то будет работать вместе с ним.

Для справки: автором и иллюстратором манги «Синий оркестр» является Макото Акуи. Она публикует своё произведение с апреля 2017 года на онлайн-порталах MangaONE и Ura Sunday, принадлежащих компании Shogakukan. Джон Уильямс считается одним из самых успешных композиторов в истории кинематографа.

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