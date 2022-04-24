Курган, 24 апреля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. В Кургане 25 апреля перекроют несколько улиц связи с проведением автопробега. Об этом сообщает городское транспортное управление.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автопробег

В Курган 25 апреля прибудет колонна автопробега «Владивосток — Волгоград», организованного в поддержку спецоперации РФ на Украине. В связи с чем с 9:30 до 11:00 по местному времени (с 7:30 до 9:00 мск) для движения общественного транспорта будут закрыты улицы Гоголя — от ул. Володарского до ул. Ленина и ул. Ленина — от ул. Гоголя до ул. Пушкина.

Изменится движение общественного транспорта по маршрутам № № 75, 378, 42, 304, 31, 301, 308, 7, 349, 336, 30, 306, 6, 312, 391, предупреждают в мэрии и просят заранее планировать маршрут.