Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Членов специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, которые были задержаны в Донбассе, призывают освободить действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба ОБСЕ.

ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Задержание членов национальной миссии СММ в Донецке и Луганске неприемлемо, и мы призываем к их немедленному освобождению», — приводит пресс-служба слова Рау.

Отмечается, что членов специальной мониторинговой миссии задержали якобы за участие в административной работе, которая входит в их должностные обязанности в качестве сотрудников ОБСЕ.

«Они содержались под стражей без предъявления обвинений в течение определенного периода времени, и ОБСЕ и их семьи не были в достаточной мере проинформированы о ситуации», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что несмотря на то, что 1 апреля все действия, которые предусмотрены мандатом, были прекращены, специальная мониторинговая миссия продолжает выполнять минимальные необходимые административные задачи.

«Я осуждаю прискорбные акты запугивания, преследования и враждебной публичной риторики в отношении СММ и сотрудников миссии в неподконтрольных правительству районах Донецка и Луганска. Все члены нашей национальной миссии остаются должностными лицами ОБСЕ и должны быть наделены функциональной неприкосновенностью, в том числе в течение этого периода, когда истек срок действия мандата», — приводит пресс-служба слова Шмид.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудник Мониторинговой миссии ОБСЕ, который был ранее задержан в Луганской Народной Республике, признался в передаче иностранным спецслужбам информации закрытого характера.

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