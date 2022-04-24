Донецк, , 22:13 — REGNUM Храм и школа повреждены в Ясиноватой Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом 24 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этим вечером украинские РСЗО БМ-21 «Град» обстреляли ул. Машиностроителей в Ясиноватой, — говорится в сообщении. — Прицельным огнём повреждены здания школы №7 и Свято-Владимирского Храма».

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенный пункт Ясиноватая в ДНР снова обстреляли украинские силовики.