Лондон, , 22:12 — REGNUM Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель подтвердил информацию о том, что 29-летний центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер покинет клуб после завершения сезона на правах свободного агента.

«Ситуация такова, что он хочет покинуть клуб. Он сообщил мне об этом в личной беседе. Мы сделали все возможное, но этого оказалось недостаточно. Без санкций мы могли бы попробовать сохранить его, но сейчас у нас связаны руки. Это его решение», — цитирует Тухеля издание Goal.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немецкого защитника 2 (1+1) очка по системе гол+пас.