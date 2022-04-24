Лондон, 24 апреля 2022, 22:12 — REGNUM Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель подтвердил информацию о том, что 29-летний центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер покинет клуб после завершения сезона на правах свободного агента.

«Челси»
«Челси»
Pixabay.com

«Ситуация такова, что он хочет покинуть клуб. Он сообщил мне об этом в личной беседе. Мы сделали все возможное, но этого оказалось недостаточно. Без санкций мы могли бы попробовать сохранить его, но сейчас у нас связаны руки. Это его решение», — цитирует Тухеля издание Goal.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немецкого защитника 2 (1+1) очка по системе гол+пас.