Прага, 24 апреля, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Запасов природного газа в подземных газохранилищах Чехии хватит на три недели, поскольку подземные газохранилища заполнены на 28%. Об этом сообщает сайт газеты Právo.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Отмечается, что в 2022 году такие газохранилища из-за мирового финансового кризиса и событий вокруг Украины начали заполняться на несколько недель раньше, чем обычно, а именно — 1 апреля.

При этом власти страны следуют повестке Евросоюза и пытаются полностью отказаться от газа из России.