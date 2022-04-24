Курган, , 22:06 — REGNUM В Кургане светлый праздник Пасхи отпраздновали фестивалем у Кафедрального собора святого Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

На одном из мастер-классов Пресс-служба администрации Кургана

С праздником участников на открытии Пасхального фестиваля поздравил митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

Мастер-класс по росписи пасхального яйца Пресс-служба администрации Кургана

«Когда мы открываем свое сердце чуду, когда мы обращаемся к Господу, просим его о помощи, просим у него прощения. Он тут же исходит в наше сердце, помогает нам нести наш крест, чтобы через него мы вошли в царство, которое он нам уготовил», — обратился к собравшимся владыка.

Танцевальная часть фестиваля Пресс-служба администрации Кургана

Танец цыплят Пресс-служба администрации Кургана

Во время Пасхального фестиваля прошли мастер-классы по народному творчеству. Самой обширной частью программы стал концерт, на котором выступили смешанный и мужской архиерейские хоры Курганской епархии, Академический хор Курганского музыкального колледжа имени Д. Д. Шостаковича, солисты курганской филармонии, детские хоры и танцевальные коллективы региона.