Брюссель, 24 апреля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Эммануэля Макрона с победой на выборах президента страны. Об этом она написала на странице в соцсети.

Эммануэль Макрон

«Дорогой Эммануэль Макрон, поздравляю с переизбранием на пост президента республики, — написала она. — Надеюсь на продолжение нашего отличного сотрудничества».

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в ходе выступления перед своими сторонниками признала своё поражение во втором туре выборов.