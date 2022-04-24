Вашингтон, 24 апреля, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подтвердил «непоколебимую поддержку» Соединенными Штатами Израиля и его оборонных потребностей во время телефонного разговора с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден

Сообщается, что Байден переговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

«Он подтвердил свою непоколебимую поддержку Израиля и его оборонных потребностей и приветствовал историческое выделение одного млрд долларов на пополнение израильской системы «Железный купол», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент США Джо Байден принял приглашение посетить Израиль в ближайшие месяцы.