Москва, , 21:43 — REGNUM 24 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Динамо» со счетом 1:0.

Игрок ПФК ЦСКА Чидера Эджуке Дарья Драй © ИА REGNUM

Единственный мяч на экваторе второй половины забил 24-летний фланговый нападающий сборной Нигерии Чидера Эджуке. Желтые карточки получили Диего Лаксальт, Роман Евгеньев, Жан-Филипп Гбамен и Марио Фернандес.

Статистика матча (ЦСКА/ «Динамо»)

Удары 11/17

Удары в створ 5/3

Владение 55%/45%

Угловые 3/9

Нарушения 12/12

Составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Яка Бийол, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина (Егор Ушаков, 46’), Иван Обляков, Хорхе Карраскаль (Бахтиёр Зайнутдинов, 68’), Антон Заболотный, Юсуф Языджи (Чидера Эджуке, 58’).

«Динамо»: Антон Шунин, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Роман Евгеньев, Диего Лаксальт (Вячеслав Грулев, 79’), Никола Моро, Денис Макаров (Даниил Лесовой, 70’), Арсен Захарян, Себастьян Шиманьский, Даниил Фомин, Федор Смолов (Константин Тюкавин, 69’).

ЦСКА, одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 47 очков, укрепился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 52-мя очками практически потеряло шансы занять первое место по итогам сезона.