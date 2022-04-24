Анкара, 24 апреля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием 16 автомобилей произошло в Стамбуле. Об этом 24 апреля сообщает телеканал A Haber.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

Сообщается, что в Стамбуле у автобуса отказали тормоза. В результате произошло столкновение 16 автомашин.

В результате ДТП пострадали люди. Пострадавшие были доставлены в медучреждение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Полиция и пожарные приступили к работе по расчистке дороги.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на юге Турции в провинции Анталья попал в аварию туристический автобус.