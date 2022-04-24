Барселона, Испания, , 21:33 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче 21-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Райо Вальекано». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Гави, Усман Дембеле, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Райо Вальекано»: Столе Димитриевски, Никола Мараш, Алехандро Катена, Иван Баллиу, Фран Гарсия, Санти Комесанья, Исаак Паласон, Унаи Лопес, Альваро Гарсия, Оскар Валентин, Рэнди Нтека.

Последний матч «Райо Вальекано» с «Барселоной», проходивший 27 октября в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас», завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0 благодаря голу Радамеля Фалькао на 30-й минуте встречи.