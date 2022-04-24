Тель-Авив, Израиль, 24 апреля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может посетить Израиль в ближайшие месяцы. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Бенета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Сообщается, что премьер-министр Беннет поговорил с президентом США Джо Байденом. Он пожелал Байдену счастливой Пасхи и сообщил ему об усилиях по прекращению насилия и подстрекательства в Иерусалиме.

«Президент принял приглашение премьер-министра посетить Израиль и объявил, что намерен посетить Израиль в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден не планирует поездки на Украину.