Салехард, , 21:14 — REGNUM Депутаты Заксобрания ЯНАО намерены обратиться в правительство РФ с законодательной инициативой компенсировать пенсионерам затраты на проезд до мест отдыха в России и обратно на личном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Пенсионеры (сс) pasja1000

Народные избранники предложили выплачивать компенсацию один раз в два года получателям страховых пенсий по старости или по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Отмечается, что сейчас ямальские пенсионеры получают компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно, если они путешествуют на общественном транспорте — самолётах и поездах. При этом, как отмечает автор инициативы, депутат Заксобрания ЯНАО Иван Костогриз, пенсионеры постоянно обращаются в суд за компенсацией транспортных расходов, который в большинстве случаев встает на их сторону. За три последних года из 163 таких исков пенсионеров 156 были судами удовлетворены, подчеркнул парламентарий.