Москва, , 21:06 — REGNUM Клуб Лидеров России «Эльбрус» провел Форум «Твоя Академия лидерства. Взгляд в будущее» для участников сообщества. В рамках встречи председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Татьяна Дьяконова совместно с членами исполнительного комитета клуба провела презентацию проекта «Академия лидерства», панельную дискуссию на тему трендов в образовании, а также ряд мастер-классов для спикеров проекта.

Татьяна Дьяконова АНО «Россия — страна возможностей»

В начале мероприятия Татьяна Дьяконова зачитала участникам приветственное письмо от Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко.

«Говорят, в России настало сложное время. Но Президент Российской Федерации, Правительство, мы с вами отвечаем на это: «Настало время возможностей». И подавляющее большинство граждан нашей страны с этим мнением солидарны. Ощущение нового, предчувствие прорыва, желание активно участвовать в преобразовании страны, а быть может – и всего мира, это то, что буквально витает в воздухе. Сегодня на первый план выходят те, кто не мыслит себя и своё будущее без Родины: талантливые, творческие, трудолюбивые, безусловно честные люди, которые связывают с Россией свою жизнь. Очень много таких людей и среди нашей молодёжи. Это новое поколение деятельных патриотов, которым, конечно, сегодня нужна поддержка, помощь. Они действительно способны стать лидерами – стоит только подсказать, научить, дать несколько советов. Всё это им можете дать вы. Многое уже сделано: более 1200 мероприятий для молодежи, на которых выступили более 900 участников и финалистов «Лидеров России». 67 000 ребят уже получили определённые знания, которые помогут им продолжить пусть к лидерству. Но этого, конечно, мало. Это была всего лишь точечная работа. Пора переходить к системной. Рассчитываю, что такой системной работой будет заниматься «Академия лидерства», цель которой, как и всего клуба «Эльбрус» создание среды для развития лидерства у нашей молодежи. Ваша миссия – стать ролевой моделью для тех, кто стремится стать лидером, на своем личном примере показать путь тем, кто действительно его ищет. Не сомневаюсь – с этой задачей вы справитесь», — подчеркнул в письме Сергей Кириенко.

Далее к участникам встречи обратился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«20 апреля на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» выпускники конкурса и члены клуба «Эльбрус» предложили масштабировать проект «Обучающие экспедиции», который позволит участникам платформы применить свои таланты в решении конкретных задач в регионах. Они также выдвинули идею создания кадрового агентства на базе нашей платформы, чтобы талантливые люди могли находить самые интересные предложения на рынке труда, — рассказал Алексей Комиссаров, – Выпускники конкурса «Лидеры России» под эгидой клуба «Эльбрус» реализуют множество общественно-полезных инициатив: за 3 года более 900 лидеров провели свыше 1200 мастер-классов для 67 тысяч ребят из 61 региона России. В этом году закономерно появился проект «Академия лидерства», который объединил все мастер-классы клуба. За 4 месяца этого года его участниками смогли стать уже более 3 500 учеников. Я благодарю выпускников, которые проводят мастер-классы с 2018 года, недавно присоединившихся лидеров и, конечно, тех, кто только собирается вступить в ряды академии».

Татьяна Дьяконова в свою очередь отметила, что каждому человеку необходимо понимать свое место в сообществе.

«Мы все – участники конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Большая часть является участниками конкурса «Лидеры России», часть из нас является членами клуба Эльбрус, именно там и зародился проект. Участники конкурса «Лидеры России» в рамках испытаний должны были представить свой социальный проект «Сердце Лидера», они были очень разнообразными, по итогу конкурса лидеры продолжили реализовывать проекты самостоятельно. В 2018 году мы стартовали с одного проекта – Уроки лидерства, сейчас в нашем портфеле 8 проектов, которые в этом году объединились в Академию Лидерства. В процессе проведения мастер-классов мы с вами и показываем ролевую модель лидера, становимся теми людьми, которые показывают и освещают путь», — сказала Татьяна Дьяконова.

Иван Ефремов – победитель конкурса «Лидеры России», член исполнительного комитета по направлению социальных проектов клуба «Эльбрус» — рассказал о целях и миссии проекта «Академия лидерства».

«Академия Лидерства» — один из ключевых проектов, который члены клуба реализуют для молодёжи, транслируя лидерскую ролевую модель. В рамках проекта полуфиналисты, финалисты и победители конкурса «Лидеры России» проводят мастер-классы для детей и молодежи по следующим направлениям: лидерские навыки, профориентация, финансовая грамотность, искусственный интеллект, уроки патриотического воспитания и культуры. Целью проекта является демонстрация ролевой модели открытого лидерства и создание мотивирующей среды для плодотворного саморазвития молодежи», — отметил Иван Ефремов.

Академия лидерства – это социальный проект, где члены клуба лидеров России «Эльбрус» и участники сообщества конкурса «Лидеры России», проводят социально-образовательные мастер-классы для школьников и студентов. Всего в портфеле проекта 8 мастер-классов: «Уроки лидерства», «Моя родная школа», «Финансовая грамотность», «Боевая слава», «Доступный театр», «Делай чудо», «Горжусь тобой, Россия», «ИИ Навигатор. Школа»