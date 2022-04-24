Тель-Авив, Израиль, 24 апреля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил с президентом США Джо Байденом Иран, а также призвал его нанести ответный визит на израильскую территорию. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Израиля.

James Emery Израиль и США

«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета с президентом США Джо Байденом. Президент и премьер-министр обсудили иранский вопрос, в частности требование Ирана исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из американского списка террористических организаций», — говорится в тексте заявления.

Отмечается, что Байден принял приглашение Беннета и заявил, что намерен посетить Израиль в ближайшие месяцы.

Беннет также выразил уверенность в том, что Байден, «верный друг Израиля, который заботится о его безопасности», не позволит исключить Корпус стражей исламской революции из списка террористических организаций: «Израиль разъяснил свою позицию по данному вопросу: КСИР — это крупнейшая террористическая организация в мире».