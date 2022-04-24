Нижний Новгород, 24 апреля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Кровля строящегося здания на площади 1,5 тысяч кв. метров сгорела в г. Нижнем Новгороде. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарные на крыше горящего жилого дома на набережной Карповки

Сообщается, что днем 24 апреля спасатели получили информацию о пожаре в отдельно стоящем здании в п. Луч Приокского района.

Огнеборцы привлекались по рангу пожара №2. К счастью обошлось без погибших и пострадавших.

В 17:22 часов была объявлена локализация пожара на площади 1500 кв. метров. А в 17:37 часов спасатели ликвидировали открытое горение. Сейчас они проводят работы по полной ликвидации пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Бурятии сгорело здание телерадиопередающего центра.