Гол Милана Баделя помог «Дженоа» обыграть «Кальяри»
Генуя, Италия, 24 апреля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. 24 апреля в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» в матче 34-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Кальяри» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил 33-летний атакующий полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель после передачи Келвина Йебоа.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Ассистенты главного судьи – Стефано Алассио и Доменико Рокка.
Статистика матча («Дженоа»/ «Кальяри»)
Удары 12/11
Удары в створ 2/1
Владение 55%/45%
Угловые 2/3
Нарушения 21/18
Составы команд:
«Дженоа»: Сиригу, Бани, Васкес, Френдруп, Эстигор, Амири (Дестро, 46’), Стураро (Йебоа, 81’), Бадель, Портанова (Гюдмюндссон, 60’), Гальдамес, Экубан (Мелегони, 60’).
«Кальяри»: Краньо, Альтаре, Чеппителли (Валюкевич, 82’), Карбони, Марин, Белланова (Нандес, 82’), Дейола, Грасси (Рог, 77’), Далберт, Кейта (Паволетти, 73’), Педро.