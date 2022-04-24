Генуя, Италия, 24 апреля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. 24 апреля в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» в матче 34-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Кальяри» со счетом 1:0.

Эмблема футбольного клуба «Дженоа»

Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил 33-летний атакующий полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель после передачи Келвина Йебоа.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Ассистенты главного судьи – Стефано Алассио и Доменико Рокка.

Статистика матча («Дженоа»/ «Кальяри»)

Удары 12/11

Удары в створ 2/1

Владение 55%/45%

Угловые 2/3

Нарушения 21/18

Составы команд:

«Дженоа»: Сиригу, Бани, Васкес, Френдруп, Эстигор, Амири (Дестро, 46’), Стураро (Йебоа, 81’), Бадель, Портанова (Гюдмюндссон, 60’), Гальдамес, Экубан (Мелегони, 60’).

«Кальяри»: Краньо, Альтаре, Чеппителли (Валюкевич, 82’), Карбони, Марин, Белланова (Нандес, 82’), Дейола, Грасси (Рог, 77’), Далберт, Кейта (Паволетти, 73’), Педро.