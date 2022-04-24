Ливерпуль, Великобритания, 24 апреля, 2022, 20:52 — ИА Регнум. 24 апреля футбольный клуб «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Эвертоном». Мерсисайдское дерби, проходившее в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилось со счетом 2:0.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Забитыми мячами в составе «Ливерпуля» отметились Эндрю Робертсон (62’ Мохаммед Салах) и Дивок Ориги (85’ Луис Диас). Желтые карточки получили Энтони Гордон, Абдулай Дукуре, Садио Мане, Трент Александер-Арнольд, Аллан, Деле Алли и Ришарлисон.

Статистика матча («Ливерпуль»/ «Эвертон»)

Удары 18/9

Удары в створ 4/1

Владение 83%/17%

Угловые 13/1

Нарушения 8/8

Составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Наби Кейта (Дивок Ориги, 60’), Садио Мане (Луис Диас, 61’), Диогу Жота (Джордан Хендерсон, 82’), Мохаммед Салах.

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мейсон Холгейт, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Шеймус Коулман, Аллан (Деле Алли, 73’), Абдулай Дукуре, Алекс Ивоби, Энтони Гордон, Ришарлисон, Демарай Грэй (Саломон Рондон, 77’).

На данный момент «Ливерпуль» с 24-мя победами и 79-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Эвертон», набрав после 32-х сыгранных матчей 29 очков, располагается на восемнадцатой позиции в зоне вылета.