Донецк, , 20:47 — REGNUM Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова обстреляли украинские силовики. Об этом 24 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:25 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские силовики с начала текущих суток выпустили почти 200 снарядов и мин по территории ДНР.