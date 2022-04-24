Рим, 24 апреля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Римское «Лацио» в матче 34-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет «Милан». Встреча пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Sslazio.it Игроки «Лацио»

Стартовые составы команд:

«Лацио»: Томас Стракоша, Патрик Габаррон, Штефан Раду, Мануэль Ладзари, Франческо Ачерби, Лукас Лейва, Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Маттиа Дзакканьи, Чиро Иммобиле.

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Франк Кессье, Браим Диас, Рафаэл Леау, Джуниор Мессиас, Оливье Жиру.

В текущем сезоне лучший бомбардир «орлят» Чиро Иммобиле принял участие в 28-ми турах чемпионата Италии, в которых отметился 25-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами.