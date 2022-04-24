Москва, 24 апреля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило два уголовных дела после обстрелов военнослужащими вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик, что привело к гибели, а также ранению людей и повреждению инфраструктуры. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

По версии следствия, 23–24 апреля 2022 года силовики Украины массировано прицельно обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в городах Луганской и Донецкой Народных республик.

Сообщается, что в результате этих обстрелов в ДНР погиб один мирный житель, семь человек получили ранения. Кроме этого были повреждены 30 жилых домов и другие постройки.

«В городах Первомайск, Золотое-5, Ирмино и Новоайдар ЛНР в результате преступных действий ВСУ и националистов повреждены 23 жилых дома, хозяйственная постройка, пункт общественного питания и магазин», — сообщает пресс-служба.

В материалах ведомства указано, что украинские силовики действовали умышленно, нарушая положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и дополнительного протокола к ней.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с гражданским населением, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России.

Сообщается, что причастные к совершению этих преступлений будут установлены и привлечены к ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что СК России возбудил дело после обстрела мирных жителей в Мариуполе.