Ростов-на-Дону, , 20:35 — REGNUM Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин уверен, что результат матча со «Спартаком» (3:2) зависел только от самих игроков. Об этом наставник сообщил журналистам 24 апреля после победного матча.

ФК «Ростов» Fc-rostov. ru

«Если «Спартак» с большим бюджетом не может обыграть «Ростов», у которого выступают молодые ребята, то пусть считают, что это из-за судей», — сказал он.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли раскритиковал судейство, отметив, что якобы оно негативно повлияло на ход игры 26-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Читайте ранее в этом сюжете: Карпин: «Первые минуты матча со «Спартаком» получились идеальными»