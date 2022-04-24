Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин уверен, что результат матча со «Спартаком» (3:2) зависел только от самих игроков. Об этом наставник сообщил журналистам 24 апреля после победного матча.

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«Если «Спартак» с большим бюджетом не может обыграть «Ростов», у которого выступают молодые ребята, то пусть считают, что это из-за судей», — сказал он.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли раскритиковал судейство, отметив, что якобы оно негативно повлияло на ход игры 26-го тура чемпионата России с «Ростовом».