Берлин, , 20:34 — REGNUM Белинская «Герта» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 одержала уверенную победу над «Штутгартом» со счетом 2:0. Встреча проходила в Берлине на «Олимпийском стадионе».

Первый мяч на седьмой минуте встречи забил 27-летний немецкий нападающий Дэви Зельке после передачи Марвина Платтенхардта. В компенсированное время вышедший на замену Исхак Бельфодиль.

Составы команд:

«Герта»: Лотка, Пекарик, Бойата, Кемпф, Платтенхардт (Бьеркан, 47’), Дарида (Штарк, 75’), Сердар (Миттельштадт, 64’), Аскасибар, Боатенг (Бельфодиль, 64’), Тусар, Зельке (Эккеленкамп, 80’).

«Штутгарт»: Мюллер, Мавропанос, Штенцель (Томми, 25’), Соса, Ито, Антон, Эндо, Томаш (Кулибали, 89’), Фюрлих (Мийо, 89’), Мангала (Тибиди, 72’), Калайджич.

«Герта», одержав девятую победу в сезоне и набрав 32 очков, укрепилась на пятнадцатом месте. «Штутгарт» с 28-ю очками остался на шестнадцатой позиции в зоне вылета.