Берлин, 24 апреля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. В Германии ожидается дефицит водителей грузовиков транспортно-логистической сферы и возможная волна банкротств в свете событий вокруг Украины. Об этом заявил медиакомпании RND спикер правления Федерального союза грузового транспорта и логистики Дирк Энгельхардт.

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«В силу общеевропейского масштабного дефицита водителей грузовых автомобилей их нельзя заменить в краткосрочной перспективе», — сказал Энгельхардт.

По его словам, такое положение влияет на скорость восполнения товаров в магазинах, что приводит к временному дефициту.

Ещё одной причиной являются высокие цены, в том числе на дизель, которые растут с 2021 года: «Многие транспортные компании достигли границ своих финансовых возможностей. Из-за огромного оттока ликвидности просто грозит волна банкротств в немецкой транспортно-логистической отрасли. Тогда снабжение населения и экономики окажется в серьезной опасности».