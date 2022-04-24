Салехард, 24 апреля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. На Ямале в конце марта запустили государственную программу по субсидированию рабочих мест для молодых кадров. Заявления уже подали 11 ямальских работодателей, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

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Бюджетную помощь в размере трёх минимальных оплат труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных, могут получить юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации. Она выделяется на выпускников колледжей и вузов без опыта работы, инвалидов, детей-сирот, родителей несовершеннолетних детей.

Как ранее сообщало РЕ, для получения господдержки работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии.

https://regnum.ru/news/polit/3538842.html