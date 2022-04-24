Вашингтон, 24 апреля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Меры по обеспечению безопасности генконсульства России в Нью-Йорке усилены из-за угроз, поступающих на фоне проводимой Российской Федерацией спецоперации на Украине. Об этом 24 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на исполняющего обязанности генконсула Вячеслава Славкина.

Gryffindor Генеральное консульство России в Нью-Йорке

По данным информационного агентства, неизвестные прислали ложное сообщение о минировании, а также угрожали забросать консульство бутылками с зажигательной смесью.

Славкин сообщил, что к зданию консульства подходят группы от пяти до 20 человек, среди которых есть как русскоязычные, так и англоязычные люди.

«Большинство среди них русскоязычные. Мы ввели усиленную службу дежурных комендантов, которые обеспечивают безопасность. Все грузы, которые к нам приходят, сейчас тщательно проверяются. Полиция обеспечивает безопасность», — сказал Славкин.

По его словам, около здания консульства круглые сутки дежурят три наряда полиции.

«Улица, где мы находимся, которая разделяет Мэдисон и Пятую авеню, полностью перегорожена железными заграждениями», — сообщил дипломат.