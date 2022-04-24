В Нью-Йорке из-за угроз усилили меры безопасности в российском консульстве
Вашингтон, 24 апреля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Меры по обеспечению безопасности генконсульства России в Нью-Йорке усилены из-за угроз, поступающих на фоне проводимой Российской Федерацией спецоперации на Украине. Об этом 24 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на исполняющего обязанности генконсула Вячеслава Славкина.
По данным информационного агентства, неизвестные прислали ложное сообщение о минировании, а также угрожали забросать консульство бутылками с зажигательной смесью.
Славкин сообщил, что к зданию консульства подходят группы от пяти до 20 человек, среди которых есть как русскоязычные, так и англоязычные люди.
«Большинство среди них русскоязычные. Мы ввели усиленную службу дежурных комендантов, которые обеспечивают безопасность. Все грузы, которые к нам приходят, сейчас тщательно проверяются. Полиция обеспечивает безопасность», — сказал Славкин.
По его словам, около здания консульства круглые сутки дежурят три наряда полиции.
«Улица, где мы находимся, которая разделяет Мэдисон и Пятую авеню, полностью перегорожена железными заграждениями», — сообщил дипломат.