Ницца, Франция, 24 апреля 2022, 20:28 — REGNUM 24 апреля футбольный клуб «Ницца» в матче 34-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Труа» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 90+4-й минуте встречи забил 21-летний французский опорный полузащитник Кефрен Тюрам после передачи Эвенна Гессана. Желтые карточки получили Жордан Лотомба и Флориан Тардию.
Статистика матча («Ницца»/ «Труа»)
Удары 18/9
Удары в створ 3/3
Владение 61%/39%
Угловые 7/3
Нарушения 18/11
Составы команд:
«Ницца»: Бенитес, Данте, Амави (Бар, 78’), Лотомба (Данилюк, 82’), Тодибо, Росарио, Гуири (Брахими, 65’), Клюйверт, Делор, Будауи (Тюрам, 65’), Долберг (Гессан, 78’).
«Труа»: Мулен, Палмер-Браун, Коне, Бьянконе, Конте (Н’Жо, 70’), Каборе, Куаме, Тардию, Рипар (Угбо, 81’), Шавалерен, Тузгар (Мотиба, 70’).