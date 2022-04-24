Ницца, Франция, 24 апреля, 2022, 20:28 — ИА Регнум. 24 апреля футбольный клуб «Ницца» в матче 34-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Труа» со счетом 1:0.

Ogcnice.com «Ницца» – «Нанси» 3:1

Единственный мяч на 90+4-й минуте встречи забил 21-летний французский опорный полузащитник Кефрен Тюрам после передачи Эвенна Гессана. Желтые карточки получили Жордан Лотомба и Флориан Тардию.

Статистика матча («Ницца»/ «Труа»)

Удары 18/9

Удары в створ 3/3

Владение 61%/39%

Угловые 7/3

Нарушения 18/11

Составы команд:

«Ницца»: Бенитес, Данте, Амави (Бар, 78’), Лотомба (Данилюк, 82’), Тодибо, Росарио, Гуири (Брахими, 65’), Клюйверт, Делор, Будауи (Тюрам, 65’), Долберг (Гессан, 78’).

«Труа»: Мулен, Палмер-Браун, Коне, Бьянконе, Конте (Н’Жо, 70’), Каборе, Куаме, Тардию, Рипар (Угбо, 81’), Шавалерен, Тузгар (Мотиба, 70’).