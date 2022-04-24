Ростов-на-Дону, , 20:27 — REGNUM Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал победу своих подопечных над «Спартаком» хорошим результатом. Об этом наставник сообщил на встрече с журналистами 24 апреля после игры.

Валерий Карпин Fc-rostov. ru

«Первые минуты матча получились идеальными. Первый пропущенный гол сказался на игре, ребята немного расстроились. Меньше стало получаться, больше стали нервничать. Выходили из обороны за счёт коротких передач, рисковали. Наших игроков остаётся только похвалить», — отметил он.

Карпин также обратил внимание на то, что в «Ростове» очевидна большая конкуренция в линии нападения.

Отдельно наставник поблагодарил болельщиков, которые пришли поддержать команду.