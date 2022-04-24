Ростов-на-Дону, , 20:19 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, более 25 тыс. футбольных болельщиков пришли на стадион «Ростов Арена», чтобы поддержать команду Валерия Карпина в матче со столичным «Спартаком». Хозяева поля одержали победу со счётом 3:2.

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз Fc-rostov. ru

«Матч получился захватывающим. И команда Валерия Карпина не подвела — оборонительные порядки соперника не выдержали напора ростовской атаки и трижды капитулировали! <…> Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом, и вместе с болельщиками радуюсь характеру и мастерству нашей команды», — написал в своём телеграм-канале сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что авторами голов в составе жёлто-синих стали Роман Тугарев, Дмитрий Полоз и Али Соу. Два гола красно-белых забили Александр Соболев и Руслан Литвинов.