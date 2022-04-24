Париж, , 19:54 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон вернулся в Париж из приморской коммуны Ле-Туке. Об этом сообщает ТАСС.

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон Kremlin.ru

Из Елисейского дворца действующий глава государства будет ожидать итогов голосования во втором туре президентских выборов.

Отмечается, что кортеж Макрона прибыл в Елисейский дворец в 18:20 по местному времени, и именно там он будет следить за ходом выборов вместе со своей супругой Брижит Макрон и близким окружением советников. Как ожидается, параллельно Макрон будет вносить правки в свою речь перед сторонниками.

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