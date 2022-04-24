Донецк, 24 апреля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова обстреляли украинские силовики. Об этом 24 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:15 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики выпустили 10 снарядов и 16 мин по Горловке.