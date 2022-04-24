Москва, , 19:48 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следственными органами по факту миномётного обстрела со стороны Украины пропускного поста в Курской области 23 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 24 апреля.

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Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По версии следствия, 23 апреля со стороны Украины был произведён прицельный обстрел из минометных и артиллерийских орудий сотрудников пограничного управления ФСБ России по Курской области в пограничном пункте пропуска «Теткино».

«По уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц», — уточнили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела никто никто не пострадал, однако загорелось помещение Россельхознадзора.

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