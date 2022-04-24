Москва, 24 апреля, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела Украиной пограничного пункта в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы ведомства.

Эмблема СК РФ

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне со стороны Украины произошел прицельный обстрел из минометных и артиллерийских орудий осуществлявших защиту и охрану границы России сотрудников погрануправления ФСБ России по Курской области в пограничном пункте пропуска «Теткино».

Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц.