Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 19:46 — REGNUM В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа до 28 апреля проходит акция «Zoo Сумка». Её проводит Общественная палата ЯНАО, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Котик в ожидании волонтёров Пресс-служба администрации Пуровского района

Цель акции — помочь приютам для животных лекарствами, кормами и предметами по уходу. Муниципальный приют для бездомных кошек и собак открылся в Пуровском районе в сентябре 2020 года. У питомцев есть самое необходимое, но помощь неравнодушных пуровчан лишней не будет, отмечают организаторы акции.

photo 2022-04-22 14-18-31 Пресс-служба администрации Пуровского района

Жителей Пуровского района общественники призывают откликнуться на призыв принять участие в акции и помочь собакам и кошкам, которые когда были чьими то домашними любимцами, а сегодня оказались брошенными.