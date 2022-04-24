Баку, , 19:42 — REGNUM Подозреваемый в участии в диверсионной группе из Армении задержан госпогранслужбой Азербайджана. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба этого ведомства.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что подозреваемый пытался проникнуть на территорию этой страны.

«Сотрудники Госпогранслужбы задержали участника диверсионной группы вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.

Ранее в госпогранслужбе Азербайджана сообщили о том, 23 апреля диверсионная группа была вынуждена отступить на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что лидер Азербайджана заявил о готовности к переговорам с Арменией.

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