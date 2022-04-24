Баку, 24 апреля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Подозреваемый в участии в диверсионной группе из Армении задержан госпогранслужбой Азербайджана. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба этого ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

Сообщается, что подозреваемый пытался проникнуть на территорию этой страны.

«Сотрудники Госпогранслужбы задержали участника диверсионной группы вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.

Ранее в госпогранслужбе Азербайджана сообщили о том, 23 апреля диверсионная группа была вынуждена отступить на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что лидер Азербайджана заявил о готовности к переговорам с Арменией.