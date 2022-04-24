Донецк, , 19:35 — REGNUM Более 20 украинских националистов уничтожили с начала текущих суток в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала текущих суток наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 26 украинских националистов, одну огневую позицию 122-мм гаубицы Д-30 и две БМП, — говорится в сообщении. — Захвачены один бронетранспортёр, одна зенитная установка ЗУ-23-2 и одно грузовое транспортное средство».

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенный пункт Ясиноватая и Кировский район Донецка в ДНР обстреляли представители вооруженных сил Украины.