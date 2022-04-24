Вашингтон, 24 апреля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад призвал эвакуировать население Мариуполя. Об этом говорится в его заявлении.

Никита Третьяков ИА REGNUM Водружённое Знамя Победы над одним из домов Мариуполя

«В Мариуполе на карту поставлены жизни десятков тысяч людей, в том числе женщин, детей и пожилых», — говорится в тексте заявления.

Авад отметил, что «завтра может быть слишком поздно», и призвал «сделать паузу в боевых действиях» в городе.