Кризисный координатор ООН по Украине призвал эвакуировать Мариуполь
Вашингтон, 24 апреля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад призвал эвакуировать население Мариуполя. Об этом говорится в его заявлении.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Водружённое Знамя Победы над одним из домов Мариуполя
«В Мариуполе на карту поставлены жизни десятков тысяч людей, в том числе женщин, детей и пожилых», — говорится в тексте заявления.
Авад отметил, что «завтра может быть слишком поздно», и призвал «сделать паузу в боевых действиях» в городе.