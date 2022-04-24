Тюмень, , 19:32 — REGNUM В Тюменской области в 2022 году хлебопекарным предприятиям вновь предоставят субсидии из средств областного и федерального бюджетов на компенсацию части затрат на производство и реализацию продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента агропромышленного комплекса.

Хлеб

Причём в 2022 году размер субсидии увеличится с двух тысяч рублей до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения до пяти суток.

Предприятия, получившие компенсацию, должны будут, как и прежде, выполнить требования по фиксации цен на свою продукцию.

Компенсация части затрат хлебопёкам производится во избежание роста цен на хлеб и для повышения объёмов продукции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичное субсидирование получат хлебопёки Алтайского края.

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