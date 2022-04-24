Бохум, Германия, , 19:27 — REGNUM 24 апреля немецкий футбольный клуб «Аугсбург» в матче 31-го тура Бундеслиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Бохумом» со счетом 2:0. Встреча проходила в Бохуме на стадионе «Воновия Рурштадион».

Забитыми мячами отметились 31-летний немецкий нападающий Андре Хан (15’) и 28-летний атакующий полузащитник сборной Австрии Михаэль Грегоритш (43’ пенальти). Желтые карточки получили Никлас Дорш, Мадс Педерсен, Кристиан Гамбоа и Джеффри Гауэлеу.

Статистика матча («Бохум»/ «Аугсбург»)

Удары 18/12

Удары в створ ¾

Владение 59%/41%

Угловые 10/4

Нарушения 10/17

Составы команд:

«Бохум»: Риманн, Гамбоа, Соарес (Бокхорн, 74’), Лейч, Белла-Котчап, Остерхаге (Локадия, 57’), Лосилла, Асано, Хольтманн (Блум, 57’), Реджбецай (Ловен, 74’), Цоллер (Себастьян Полтер, 57’).

«Аугсбург»: Гикевич, Гумны, Оксфорд, Гауэлеу, Груэсо (Удуохай, 89’), Варгас (Педерсен, 59’), Калиджури (Фрамбергер, 89’), Бордучи (Майер, 65’), Хан (Нидерлехнер, 59’), Дорш, Грегоритш.

«Аугсбург», одержав девятую победу в сезоне и набрав 35 очков, увеличил отрыв от зоны вылета до семи очков. «Бохум» с 36-ю очками остался на тринадцатом месте.