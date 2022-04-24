Мариуполь, ДНР, 24 апреля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Боевых действий в Мариуполе больше не ведётся, и население может приступить к благоустройству дворов и жилищ. Об этом ТАСС заявил мэр города Константин Иващенко.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«Никаких боевых действий в городе уже не ведется. Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна», — сказал Иващенко.

По его словам, мирная жизнь в Мариуполе постепенно налаживается.