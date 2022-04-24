Екатеринбург, , 19:22 — REGNUM Возле посёлка Горный щит в пригороде Екатеринбурга тушат крупный природный пожар. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

Огонь kummod

Днём 24 апреля пожарным поступило сообщение о возгорании там сухой растительности. Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра. Площадь возгорания составила пять гектаров.

Пожарно-спасательные подразделения приняли меры по недопущению распространения огня на жилой сектор. Были привлечены 40 человек и 12 единиц спецтехники. Благодаря слаженным действиям угроза населённому пункту была снята.

Для мониторинга обстановки в зоне возгорания используется беспилотная авиация, добавили в МЧС