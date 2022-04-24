Донецк, , 19:20 — REGNUM Населенный пункт Ясиноватая и Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 мм; 18:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили по Горловке 10 снарядов и 16 мин.