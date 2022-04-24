Эр-Рияд, , 19:18 — REGNUM Ряд принцев из правящей династии Саудовской Аравии активно распродают недвижимость и яхты в США и Евросоюзе по причине финансовых проблем. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Саудовская Аравия ru.m.wikipedia.org

Источники издания сообщают, что такое решение принцев связано с тем, что наследный принц Мухаммед бен Салман «перекрыл многие из источников денег, которые они использовали для поддержания своих экстраординарных привычек тратить».

Всего за последние годы саудовские принцы продали яхт, картин и недвижимости на сумму более 600 млн долларов.

Издание также сообщает, что финансовые средства нужны принцам, чтобы платить налоги и оплачивать счета за обслуживание собственности, а также оплачивать стоянку самолетов и судов. Помимо этого, в числе причин такого решения – желание не привлекать к себе лишнего внимания со стороны Мухаммеда бен Салмана.