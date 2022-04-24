Ростов-на-Дону, , 19:17 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored назвал 23-летнего российского полузащитника Романа Тугарева лучшим игроком матча 26-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (3:2).

ФК «Ростов» Fcrostov.ru

Роман Тугарев, проведший на поле 85 минут, отметился одним забитым мячом, одной успешной обводкой и одним удачным отбором. Точность передач 23-летнего россиянина составила 81%.

В текущем сезоне Роман Тугарев принял участие в десяти матчах за «желто-синих» во всех турнирах, в которых набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас.

Тугарев выступает за «Ростов» с 12 февраля 2021 года после перехода из московского «Локомотива» за 168 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.