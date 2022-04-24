Москва, 24 апреля 2022, 19:23 — REGNUM Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело после обстрела военнослужащими вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями жителей, которые собрались около торгового центра «Порт-Сити» в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, днем 23 апреля 2022 года силовики Украины массированно прицельно обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения жителей, собравшихся около ТЦ «Порт-Сити» на бульваре Шевченко для эвакуации из Мариуполя.
«Благодаря профессионализму и слаженным действиям российских военнослужащих никто из мирных граждан не пострадал», — сообщает пресс-служба.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с гражданским населением, применения в вооруженном конфликте средств и методов, которые запрещены международным договором России.
Следственный комитет России продолжает фиксировать и собирать доказательства преступлений киевского режима.
«Лица, причастные к совершению этих преступлений, будут установлены и обязательно привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 11 мирных жителей пострадали из-за обстрелов освобожденной части Мариуполя.