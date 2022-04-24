Москва, , 19:23 — REGNUM Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело после обстрела военнослужащими вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями жителей, которые собрались около торгового центра «Порт-Сити» в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

После обстрела Lug-info.com

По версии следствия, днем 23 апреля 2022 года силовики Украины массированно прицельно обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения жителей, собравшихся около ТЦ «Порт-Сити» на бульваре Шевченко для эвакуации из Мариуполя.

«Благодаря профессионализму и слаженным действиям российских военнослужащих никто из мирных граждан не пострадал», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с гражданским населением, применения в вооруженном конфликте средств и методов, которые запрещены международным договором России.

Следственный комитет России продолжает фиксировать и собирать доказательства преступлений киевского режима.

«Лица, причастные к совершению этих преступлений, будут установлены и обязательно привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 11 мирных жителей пострадали из-за обстрелов освобожденной части Мариуполя.