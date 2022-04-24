Москва, 24 апреля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Сегодня, 24 апреля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в центральном матче 26-го тура чемпионата России по футболу примет «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

ФК ЦСКА

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи – Максим Гаврилин и Дмитрий Чельцов.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Жан-Филипп Гбамен, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина, Иван Обляков, Юсуф Языджи, Антон Заболотный.

«Динамо»: Антон Шунин, Диего Лаксальт, Роман Евгеньев, Фабиан Бальбуэна, Гильермо Варела, Никола Моро, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьский, Денис Макаров, Федор Смолов.